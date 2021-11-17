В Калуге пассажир без маски набросился на журналиста

В Калуге очередная проверка соблюдения масочного режима в магазинах и общественном транспорте едва не закончилась плачевно для журналиста одного из телеканалов.

Как рассказал 16 ноября руководитель управления административно-технического контроля Станислав ОРЕХОВ, проверяющие столкнулись в транспорте с агрессивным пассажиром, у которого не было маски.

- На предложение сотрудников управления надеть защитную маску данный гражданин начал вести себя агрессивно, всячески старался выбить из рук оператора камеру, отталкивал представителей СМИ и сотрудников управления, тем самым мешая работать, - сообщил Орехов.

По его словам, многие калужане в транспорте по-прежнему не носят маски. Такие нарушения зафиксированы и у водителей с кондукторами. Орехов пояснил, что штрафовать будут перевозчиков. Штраф для юрлиц – до 300 000 рублей.

Действие масочного режима в общественных местах в Калужской области продлено до 31 декабря.

На этой неделе заместитель губернатора Константин Горобцов потребовал от водителей автобусов и троллейбусов не отъезжать от остановок, пока все пассажиры не наденут маски.

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