В Калуге усилится контроль для дезинфекции городского транспорта

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ поручил усилить контроль за дезинфекцией общественного транспорта. Об этом он заявил в среду, 17 ноября.

- Дезинфекцию в троллейбусах и автобусах проводят каждый день после ночных рейсов и в интервалах между дневными, - пояснил он. - Водители управления калужского троллейбуса обеспечены необходимым количеством антисептика и средствами индивидуальной защиты.

Городской голова отметил, что обработку проходит и транспорт УКТ, и автобусы частных перевозчиков.

В среду, 17 ноября, в Калужской области установлен рекорд по новым случаям коронавируса.

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