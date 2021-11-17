Калужская область установила рекорд по новым случаям коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 953, сообщили в среду, 17 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 220 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 56 467.

За последние сутки в нашем регионе 203 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 53 039 калужан.

На лечении с ковидом остается 2475 человек.

Вакцинированы - 464 570 человек.

По всей России выявлены за сутки 36 626 случаев коронавируса. За весь период - 9 182 538. Выписан за сутки – 36 388, за весь период – 7 882 836. За последние сутки в стране от ковида умерли 1247 человек, за все время – 259 084.

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