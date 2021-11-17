«Синдром отложенной жизни остался позади»: Анна Алешникова - об участии в проекте «Худеем к Новому году»

Участница Анна Алешникова

Говорят, привычки формируются за 21 день. Проект «Худеем к Новому году» это подтвердил. Все идёт по расписанию, выработалось до автоматизма. Семья привыкла к моему рациону. Скажу больше, втягиваются и сами!

Я начала заниматься дома спортом, подумываю пойти в бассейн.

Советую всем, кто хочет не чувствовать себя и не выглядеть, как разбитая калоша после перенесённого ковида: не жалейте себя, нужно принять решение заняться собой. Жалость к себе любимой ничего хорошего ещё никому не приносила.

Синдром отложенной жизни остался позади благодаря проекту, с помощью центра красоты Ирины Рождественской Slim&Beauty и силе воли.

Многие уже сейчас задумываются о подарках на Новый год, о новых нарядах. Я же попросила подарить мне несколько баночек жизненно необходимых мне сейчас витаминов и микроэлементов, которые я принимаю. Я чувствую улучшения в организме.

Продолжение следует…

Центр красоты «Slim&Beauty», Ирина Рождественская

Анна активно работает над весом. Мы активно включили миостимуляцию, также работаем с кожей, в чем нам помогает RF-лифтинг тела. Все по плану! Участница довольна!





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