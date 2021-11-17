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В Калуге 33-летний пациент умер от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2021 06:01 0 369
В Калуге 33-летний пациент умер от коронавируса

За последние двое суток в Калужской области подтвердили 14 смертей от коронавируса. Подробные данные в ночь на среду, 17 ноября, опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

Девять пациентов умерли в Калуге. Им было 86, двоим по 83, 77, 71, двоим по 60, 54 и 33 года. В Обнинске скончавшемуся пациенту было 87 лет, в Дзержинском районе – 71 и 64, в Ферзиковском – 52, в Козельском – 62.

В нашем регионе в понедельник подтвердили 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, во вторник - 219. Общее число заболевших выросло до 56 247.

Выздоровели 168 и 169 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 52 836 калужан.

За весь период пандемии умерли 947 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2464 человека.

Во всех 26 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 789 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 141 (+3),
  • Боровский район – 133 (+4),
  • Малоярославецкий район – 128 (+2),
  • Кировский район – 121 (+4),
  • Козельский район – 105 (+2),
  • Жуковский район – 99 (+2),
  • Дзержинский район – 89 (+3),
  • Людиновский район – 86 (+2),
  • Сухиничский район – 64 (+1),
  • Думиничский район – 61 (+1),
  • Медынский район – 55 (+1),
  • Тарусский район – 52 (+1),
  • Бабынинский район – 49 (+1),
  • Юхновский район – 48 (+1),
  • Ферзиковский район - 47 (+1),
  • Хвастовичский район – 46 (+1),
  • Перемышльский район – 45 (+1),
  • Спас-Деменский район – 44 (+1),
  • Жиздринский район – 43 (+1),
  • Мещовский район – 41 (+1),
  • Мосальский район - 40 (+1),
  • Куйбышевский район – 36 (+1),
  • Барятинский район – 35 (+1),
  • Ульяновский район – 34 (+1),
  • Износковский район – 33 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 ноября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 ноября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2021 06:01 0 369
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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