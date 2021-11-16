Главные новости в Калужской области 16 ноября: детям разрешили ходить в ТЦ, работников начали отстранять

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 16 ноября.

В Калужской области сняли запрет на посещение торговых центров детьми. Он действовал до 15 ноября.

В Калуге непривитых от коронавируса воспитателей отстранили от работы в детских садах.

Водителя внедорожника оштрафовали после публикации в соцсетях. Он развернулся на переходе на улице Кирова.

Заместитель губернатора Калужской области заговорил о мордобое после критики нового сайта правительства.

Новогоднюю елку на Театральной площади начнут устанавливать уже на этой неделе.

В Калужской области установлен новый рекорд по приросту больных коронавирусом за сутки.

Калужская прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными на тренировочной станции. Зоозащитник нашли базу, где охотничьих собак натравливают на измученных диких животных.

Понтонный мост через Оку разведут в конце ноября.

В Калуге предложили изменить режим работы светофоров на трех перекрестках.

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