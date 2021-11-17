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Этот день в истории: 17 ноября Оптину Пустынь передали РПЦ

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.11.2021 08:00 1 547
Этот день в истории: 17 ноября Оптину Пустынь передали РПЦ

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 ноября.

1856 -  родился Михаил Владимирович Сабо (1856-?), участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Козельский уездный предводитель дворянства (с 1900 по 1905 года).

1891 – «Губернские ведомости» поместили сообщение Хотомского о спектакле «Жизнь за царя», который шел в этот день в городском театре.

1893 – с 17 ноября по 30 декабря «Товарищество оперных артистов» давало в Калуге гастроли. Возглавлял это товарищество Николай Владимирович Унковский. Было поставлено 8 опер: «Бал-маскарад», «Аида» Верди, «Фауст» Гуно, «Паяцы» Леонкавалло, «Демон» Рубинштейна и др.

1987 – Оптина Пустынь передана Русской Православной церкви.

1990 – создано Калужское отделение Всесоюзной ассоциации жертв политических репрессий.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.11.2021 08:00 1 547
Тэги: общество
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