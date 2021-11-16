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В Калуге непривитых от коронавируса воспитателей отстранили от работы в детских садах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2021 15:33 16 2282
В Калуге непривитых от коронавируса воспитателей отстранили от работы в детских садах

Во вторник, 16 ноября, одна из наших читательниц пожаловалась, что в калужском детском саду воспитателя в группе ее ребенка отстранили от работы из-за отказа прививаться от коронавируса. Из-за этого детей распределили по группам с детьми старшего возраста.

- Воспитательница не сделала прививку, и ее с сегодняшнего дня, 16 ноября, отстранили от работы, - рассказала женщина. - Вторая - на больничном, из-за этого закрыли группу. Детей раскидали по другим группам не их возраста, им опять нужно привыкать к другим людям, обстановке. Как вы считаете, нормально ли это? Есть ощущение, что мы не единственные.

В городском управлении образования, куда мы обратились за комментарием, пояснили, что руководители детских садов и школ имеют право самостоятельно определять работников, которые обязаны сделать прививку в соответствии с постановлениями губернатора и управления Роспотребнадзора по Калужской области.

- На сегодняшний день случаи отстранения работников образовательных учреждений имеются, но данные факты не влияют на функционирование образовательных учреждений, - заявили в управлении.

В министерстве образования и науки Калужской области в свою очередь так прокомментировали ситуацию:

- Есть Постановление Главного санитарного врача Калужской области, где прописаны требования по вакцинации и организации рабочего графика для сотрудников образовательных организаций. Учитываются противопоказания к вакцинации. Каждый руководитель образовательной организации ориентируется на внутреннюю эпидемиологическую ситуацию в своем учреждении и руководствуется данным Постановлением. При наличии противопоказаний сотрудник может продолжать работу, а при их отсутствии он должен сделать прививку. В ином случае в постановлении предусмотрен перевод на дистанционный формат работы до улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, по состоянию на 15 ноября прививку от коронавируса в Калужской области сделало около 460 тысяч человек. А план по вакцинации включает в себя 650 тысяч калужан.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2021 15:33 16 2282
Тэги: коронавирус общество вакцинация статистика здравоохранение
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