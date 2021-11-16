Во вторник, 16 ноября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША вручил орден «Родительская слава» двум калужским многодетным семьям.

- С большим удовольствием вручил двум калужским семьям за укрепление семейных традиций и заслуги в воспитании детей ордена «Родительская слава», - рассказал он в соцсетях. - Так совпало, что одна из них - Андрей и Ирина Соболевы из Боровского района - отмечает сегодня еще и 20-летие со дня свадьбы.

В семье Соболевых 11 детей.

Вторая семья - Сергей и Вера Кравцовы. У них 10 детей.

- Все, кто сделал осознанный выбор в пользу большой крепкой семьи, заслуживает уважения и благодарности, - уверен Шапша. - Да, это требует колоссальных духовных и физических сил. Но и радости в них тоже сторицей. Это чувствуется по лицам, улыбкам, по атмосфере сердечности и удивительного единства. Забота о семьях с детьми - приоритет государственной политики как на федеральном, так и на областном уровнях. В регионе действует более 20 мер поддержки для семей, 9 из них – региональные.

Семьи, получившие награды.

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