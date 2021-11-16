Екатерину Князеву предложили включить в новый состав Избирательной комиссии Калужской области

Во вторник, 16 ноября, состоялось заседание Городской Думы Калуги.

Депутаты предложили включить в новый состав Избирательной комиссии Калужской области Екатерину Князеву. В настоящее время она занимает должность заместителя председателя Избирательной комиссии Калужской области.

Формирование избирательной комиссии субъекта РФ осуществляется законодательным органом государственной власти и высшим должностным лицом субъекта, в том числе на основе предложений представительных органов муниципальных образований.

- Екатерина Юрьевна – специалист высокого класса, на протяжении 16 лет она занимает должность заместителя председателя областной избирательной комиссии, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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