В Калуге за неделю родились 103 ребенка

В Калуге за неделю, с 8 по 13 ноября, родились 103 ребенка. Среди них 53 мальчика и 50 девочек, сообщили во вторник, 16 ноября, в городском управлении ЗАГС.

Самой молодой маме исполнилось 20 лет, самой старшей - 44 года.

Самому молодому папе - 23 года, самому старшему - 45 лет.

Среди редких имен в ЗАГСе назвали следующие: Захар, Богдан, Всеволод, Мирра, Филипп, Катарина, Игнат и Ян.

Также за неделю в Калуге сыграли 52 свадьбы. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей - 54 года. Самому молодому жениху - 19 лет, самому старшему - 62 года.

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