В Калужской области установлен новый рекорд по приросту больных коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки, как и днем ранее, семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 947, сообщили во вторник, 16 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 219 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 56 247.

За последние сутки в нашем регионе 169 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 52 836 калужан.

На лечении с ковидом остается 2464 человека.

Вакцинированы - 459 259 человек.

По всей России выявлены за сутки 36 818 случаев коронавируса. За весь период - 9 145 912. Выписан за сутки – 34 161, за весь период – 7 846 448. За последние сутки в стране от ковида умерли 1240 человек, за все время – 257 837.

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