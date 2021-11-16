«Джинсы, что я давно убрала в шкаф, теперь сидят на мне свободно»: Александра Ермилова - о результатах похудения

Участница Александра.

Вот ещё одна неделя позади, и я рада поделиться с вами впечатлениями. Благодаря своему куратору я научилась готовить новые вкусные и полезные блюда. На этой неделе это были шаурма и запеканка. Да-да, именно шаурма! И она может быть полезной. Я не чувствую себя в чем-то ущемленной, всё происходит естественным образом без каких-то особых усилий. Я уже втянулась в это питание. И в дальнейшем буду придерживаться данного питания, потому что это вкусно и полезно.

В начале моего движения к заветной цели на первой неделе в центре «Борменталь» мне делали процедуру криолиполиза. Это современная процедура коррекции путём охлаждения жировой ткани. Но, как мне сказали, толк от неё станет заметным лишь через 3-4 недели. По прошествии этого времени спрогнозированный результат действительно есть!

Хочу поделиться радостью: те джинсы, что я давно убрала в шкаф, теперь сидят на мне свободно. Я уже и не представляла, что когда-то смогу их вновь надеть. Это очень вдохновляет на дальнейшие действия.

После того, как все стали замечать изменения во мне, моя подруга, вдохновившись моими успехами, тоже решила присоединиться. Мы теперь вместе с ней делимся рецептами правильного питания и фотографиями аппетитных блюд.

На той неделе я сходила на первое групповое занятие в «Борменталь». Оно ещё больше вдохновило меня к достижению поставленной цели. С нетерпением жду второй встречи, где получу заряд положительных эмоций.

Центр снижения веса «Доктор Борменталь», Маргарита Павлова

Александра продолжает уверенно идти к своей намеченной цели. Этому свидетельствуют изменения не только в параметрах тела и на весах, но и в жизни, что, несомненно, радует.



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