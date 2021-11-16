Заместитель губернатора Калужской области заговорил о мордобое после критики нового сайта правительства

В понедельник, 15 ноября, правительство Калужской области обновило свой сайт admoblkaluga.ru. В соцсетях и анонимных telegram-каналах тут же посыпались критические сообщения: пропал телефонный справочник, нет постановления №200 о коронавирусе.

На критику вечером в понедельник довольно резко отреагировал заместитель губернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ:

- Порой, читая социальные сети и telegram-каналы, скучаешь по старым добрым временам, когда каждый отвечал за сказанное, старался думать (именно думать) когда говорил или писал что-то. Старался уважать своего собеседника, пусть даже заклятого врага. Жаль, что возможность ударить в морду негодяю ушла из моды, и теперь нужно ловко упражняться в безадресной словесности взамен простого (пусть и жесткого) разговора по душам лицом к лицу. Слишком много смелых трусов нынче. Трусов без лица и фамилии.

Он не уточнил, что именно послужило поводом для публикации. Однако на странице Разумовского также размещена ссылка на один из каналов в Telegram. Там отмечается, что сайт правительства делала малоизвестная студия.

Публикация Разумовского в Facebook.

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