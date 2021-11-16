В Калужской области сняли запрет на посещение торговых центров детьми

В Калужской области с 16 ноября несовершеннолетним вновь можно посещать общественные места без сопровождения родителей. Правительство региона пока не стало продлевать ограничения, введенные в октябре.

Напомним, до 15 ноября калужанам младше 18 лет было запрещено находиться без сопровождения родителей или законных представителей в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных, детских развлекательных центров, театрах, филармониях, концертных залах, кинотеатрах.

Из-за этого в Калуге заметно снизилось количество посетителей фудкортов торговых центров.

В понедельник, 15 ноября, ситуацию с распространением коронавируса в Калужской области обсуждали на очередном заседании оперативного штаба. Однако, судя по сообщению пресс-службы, тема новых ограничений для детей не поднималась. Власти обсуждали усиление контроля за масочным режимом в транспорте.

С 15 ноября также возобновилась учеба в школах.

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