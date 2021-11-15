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В Калужской области водителям общественного транспорта запретили ехать, если пассажиры не надели маски

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2021 19:33 0 105
В Калужской области водителям общественного транспорта запретили ехать, если пассажиры не надели маски

Работу общественного транспорта в условиях пандемии коронавируса обсудили в понедельник, 15 ноября, на заседании оперативного штаба в правительстве Калужской области.

Заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ поручил усилить контроль за масочным режимом. Причем главными контролерами, по мнению власти, должны стать водители автобусов и троллейбусов.

- Прошу руководителей автотранспортных предприятий запретить водителям покидать остановку, двигаться по маршруту, пока все пассажиры не будут иметь полностью одетые на лица маски, - заявил Горобцов. 

Заместитель губернатора также попросил резко увеличить количество единиц транспорта на маршрутах в часы пик.

Напомним, масочный режим в Калужской области действует как минимум до 31 декабря.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2021 19:33 0 105
Тэги: коронавирус общество здравоохранение статистика константин горобцов
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