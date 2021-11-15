Главные новости в Калужской области 15 ноября: план по вакцинации и отстранение непривитых
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 15 ноября.
В Калужской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 70,6%. Последние данные сообщил министр здравоохранения.
В Калужской области отстранение от работы грозит 190 тысячам непривитых сотрудников.
Массовое ДТП с фурами произошло на трассе М3 «Украина». Движение в сторону Москвы было полностью заблокировано. Пострадали двое.
В Калуге завершилось строительство второго обелиска Московских ворот на улице Ленина.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом.
В Калуге спустя сутки найдена живой пропавшая 85-летняя женщина.
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