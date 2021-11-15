«Атмосфера» - любимое место, куда хочется возвращаться снова и снова»: Анна Савельева - о страсти к тренировкам и отказе от вредной еды
Участница Анна Савельева
На этой неделе мы заметно начали набирать темп, кардионагрузки даются уже легче, повысилась общая работоспособность организма!
Всю неделю я ходила на активные индивидуальные занятия и при этом не чувствую усталость, а наоборот, прилив сил!
Питание в удовольствие! Уже совсем не хочется ничего вредного, тренер-нутрициолог Гульнара позволяет иногда себя баловать. Оказывается, это не вредит фигуре! Также для себя я открыла 2 направления групповых занятий - Upper Body - это смешанный формат тренировки, на которой прорабатываются мышцы живота, спины, плечевого пояса, груди и рук. Cycle ABT - это высокоинтенсивная анаэробная тренировка на велотренажёрах REALRYDER, на которой тренируются мышцы пресса, ног и ягодиц.
Теперь фитнес-клуб «Атмосфера» - любимое место, куда хочется возвращаться снова и снова.
Тренер фитнес-клуба «Атмосфера» Гульнара Кузина
На прошедшей неделе мы встречались довольно часто, к тому же я посоветовала посетить несколько групповых программ. Анне понравилось! Но самое главное, она с большой радостью и отдачей идёт на тренировки и строго соблюдает режим питания, который в общем и целом для неё достаточно сытный. При переходе на здоровое питание я никогда не заставляю человека голодать.
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