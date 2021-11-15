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В Калуге спустя сутки найдена живой пропавшая 85-летняя женщина

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 15.11.2021 16:40 0 703
В Калуге спустя сутки найдена живой пропавшая 85-летняя женщина

Днем в понедельник, 15 ноября, в Калуге найдена живой 85-летняя женщина, которую искали почти сутки. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Как мы уже рассказывали, женщина ушла на прогулку и не вернулась.

Волонтеры искали ее по всему городу.

- Найдена! Жива! – заявили в «Лиза Алерт» 15 ноября. - После публикации видео бабушки, мы благодаря вам буквально шли за ней по пятам. Вы лучшие люди на планете! Спасибо вам за такой поток свидетельств, за масштаб публикаций, за ваши неравнодушные сердца!

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 15.11.2021 16:40 0 703
Тэги: общество лиза алерт
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