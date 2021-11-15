В Калужской области отстранение от работы грозит 190 тысячам непривитых сотрудников

Как мы уже рассказывали, согласно постановлениям губернатора Калужской области и главного санитарного врача региона, до 15 ноября 80% сотрудников калужских предприятий и организаций должны были привиться от коронавируса. Однако к назначенной дате этого показателя достичь не удалось.

Мы попытались подсчитать, сколько человек попадают под возможное отстранение от работы либо перевод на удаленку, и вот что получилось.

Согласно данным властей, под обязанность сделать прививку попадает порядка 650 тысяч калужан и жителей области. 80% от этого количества – 520 тысяч. А по состоянию на 15 ноября привились 460 тысяч человек.

Таким образом прививку по каким-либо причинам не сделали 190 тысяч человек. То есть все они могут попасть под действие ограничений.

Понятно, что часть из них получит медотвод и сможет работать без прививки (если не являются врачами, которых, как мы уже выяснили, отстраняют даже при медотводе), часть – неработающие пенсионеры, так что эта цифра не претендует на истинность. Однако общее представление о масштабах бедствия она дает.

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