В Калужской области вновь семь человек умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки, как и днем ранее, семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 940, сообщили в понедельник, 15 ноября, в федеральном оперативном штабе
Выявлены 215 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 56 028.
За последние сутки в нашем регионе 168 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 52 667 калужан.
На лечении с ковидом остается 2421 человек.
Вакцинированы - 459 259 человек.
По всей России выявлены за сутки 38 420 случаев коронавируса. За весь период - 9 109 094. Выписан за сутки – 27 972, за весь период – 7 812 557. За последние сутки в стране от ковида умерли 1211 человек, за все время – 256 597.
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