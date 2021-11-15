В Калужской области вновь семь человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки, как и днем ранее, семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 940, сообщили в понедельник, 15 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 215 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 56 028.

За последние сутки в нашем регионе 168 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 52 667 калужан.

На лечении с ковидом остается 2421 человек.

Вакцинированы - 459 259 человек.

По всей России выявлены за сутки 38 420 случаев коронавируса. За весь период - 9 109 094. Выписан за сутки – 27 972, за весь период – 7 812 557. За последние сутки в стране от ковида умерли 1211 человек, за все время – 256 597.

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