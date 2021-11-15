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В Калужской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 70,6%

Ирина Будникова
Опубликовано: 15.11.2021 10:44 14 1343
В Калужской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 70,6%

В понедельник, 15 ноября, на еженедельном совещании правительства Калужской области региональный министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО представил доклад об эпидемиологической ситуации. По его словам, наблюдается положительная динамика в снижении распространения новой коронавирусной инфекции и уже с осторожностью можно говорить о стабилизации ситуации.

- По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 2111 пациентов, в том числе 156 человек в реанимации. Из них 16 на инвазивной вентиляции легких и 117 на неинвазивной, - сказал министр. - Из всех госпитализированных 264 пациента привито, что составляет 12%. За последние сутки поступило 106 пациентов, выписано 62 пациента.

Пахоменко напомнил, что план по вакцинации от COVID-19 в Калужской области составляет 650 240 человек.

- Сегодня ожидается поставка 7920 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона», - отметил Пахоменко. - Всего в регионе на 12 ноября привито 459 259 человек, что составляет 70,6% от плана. Полностью прошли вакцинацию 355 920 человек. Это 54,7% от плана. Повторно вакцинировано 30 684 человека.

- Константин Аркадьевич, я вижу отрицательную динамику, снижение количества госпитализаций с коронавирусной инфекцией, - заметил губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - По крайней мере, за последнюю неделю. А как обстоят дела с количеством вызовов скорой помощи?

- Количество вызовов скорой помощи у нас снижается четвертый день подряд, - ответил министр здравоохранения. - Видно, что у нас начинается стабилизация с 11 ноября в районе 1000 вызовов, до этого было и 1200, и 1400 в сутки. Вызовов с острыми респираторными заболеваниями 416, и госпитализировано по скорой медицинской помощи 68 пациентов с диагнозом COVID-19. Так что наблюдается умеренная положительная динамика и можно говорить, с осторожностью, о стабилизации процесса.

- Ну, в значительной части это работа, которая поводится по вакцинации населения. Поэтому эту работу надо продолжить. 460 тысяч – это серьезная цифра и видны результаты. Поэтому не ослабляйте, пожалуйста, вашу активность, - резюмировал губернатор Калужской области.

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Ирина Будникова
Опубликовано: 15.11.2021 10:44 14 1343
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение вакцинация
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