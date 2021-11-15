Онлайн-ритейлер «Самокат» приходит в Калугу

Компания планирует нанять 250 курьеров-партнеров сервиса и администраторов.

Новый сервис в областной столице сделает упор на быструю доставку продуктов и товаров повседневного спроса. Так, заказ довезут до двери калужанина за 15-30 минут.

Товары будут развозить на велосипедах курьеры-партнеры «Самоката». Но берут их не с полок магазинов, а со специальных складов компании – дарксторов. В Калуге сервис разместит около десяти таких центров формирования заказов в разных районах для покрытия всего города. Благодаря сети дарксторов доставщики смогут оперативно быстро обрабатывать заявки и укладываться в срок от 15 до 30 минут в зависимости от зоны доставки.

На новых рабочих местах будут задействованы до 250 курьеров-партнеров сервиса, товароведов и администраторов. Активный набор сотрудников уже идет. В будущем, с расширением сети, сервис «Самокат» откроет в городе дополнительные рабочие места – в том числе и для высококвалифицированных специалистов.

Для курьеров-партнеров создаются комфортные условия для работы – от обустройства зоны отдыха внутри дарстора до разработки специальной формы для разной погоды. Кроме того, в компании нет штрафов для курьеров, а фиксированная почасовая оплата гарантируется вне зависимости от количества заказов.

Внутри сервиса «Самокат» калужане смогут быстро расти по карьерной лестнице. Уже через пару месяцев курьер может пройти стажировку на сборщика в дарксторе. После этого можно попробовать свои силы в качестве товароведа. Дальнейшее развитие не займет много времени. Значительная часть директоров сервиса «Самокат» в разных регионах России начинали свой путь с места курьера.

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