Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 14 ноября, подтвердили 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 55 813, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 131 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 52 499 калужан.
Умерли еще семь человек. В Калуге умершему пациенту было 82 года, в Сухиничском районе - 77, в Думиничском районе - 53, в Людиновском - 51, в Перемышльском, Кировском и Дзержинском - по 61. В списке жертв эпидемии теперь 933 калужанина.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остается 2381 человек.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 779 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 135 (+4),
- Боровский район – 126 (+3),
- Малоярославецкий район – 122 (+5),
- Кировский район – 115 (+4),
- Козельский район – 101 (+3),
- Жуковский район – 95 (+4),
- Дзержинский район – 85 (+5),
- Людиновский район – 83 (+5),
- Сухиничский район – 62 (+2),
- Думиничский район – 59 (+2),
- Медынский район – 53 (+3),
- Тарусский район – 50 (+3),
- Бабынинский район – 48 (+2),
- Юхновский район – 46 (+2),
- Ферзиковский район - 45 (+2),
- Хвастовичский район – 44 (+3),
- Перемышльский район – 43 (+3),
- Спас-Деменский район – 42 (+3),
- Жиздринский район – 41 (+3),
- Мещовский район – 39 (+2),
- Мосальский район - 37 (+2),
- Куйбышевский район – 36 (+2),
- Барятинский район – 33 (+2),
- Ульяновский район – 32 (+3),
- Износковский район – 30 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 ноября 2021 года.
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