В Калужской области в воскресенье, 14 ноября, подтвердили 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 55 813, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 131 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 52 499 калужан.

Умерли еще семь человек. В Калуге умершему пациенту было 82 года, в Сухиничском районе - 77, в Думиничском районе - 53, в Людиновском - 51, в Перемышльском, Кировском и Дзержинском - по 61. В списке жертв эпидемии теперь 933 калужанина.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остается 2381 человек.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 779 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 135 (+4),

Боровский район – 126 (+3),

Малоярославецкий район – 122 (+5),

Кировский район – 115 (+4),

Козельский район – 101 (+3),

Жуковский район – 95 (+4),

Дзержинский район – 85 (+5),

Людиновский район – 83 (+5),

Сухиничский район – 62 (+2),

Думиничский район – 59 (+2),

Медынский район – 53 (+3),

Тарусский район – 50 (+3),

Бабынинский район – 48 (+2),

Юхновский район – 46 (+2),

Ферзиковский район - 45 (+2),

Хвастовичский район – 44 (+3),

Перемышльский район – 43 (+3),

Спас-Деменский район – 42 (+3),

Жиздринский район – 41 (+3),

Мещовский район – 39 (+2),

Мосальский район - 37 (+2),

Куйбышевский район – 36 (+2),

Барятинский район – 33 (+2),

Ульяновский район – 32 (+3),

Износковский район – 30 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 ноября 2021 года.

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