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Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2021 08:48 10 1930
Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 14 ноября, подтвердили 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 55 813, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 131 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 52 499 калужан.

Умерли еще семь человек. В Калуге умершему пациенту было 82 года, в Сухиничском районе - 77, в Думиничском районе - 53, в Людиновском - 51, в Перемышльском, Кировском и Дзержинском - по 61. В списке жертв эпидемии теперь 933 калужанина.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остается 2381 человек.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 779 (+6 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 135 (+4),
  • Боровский район – 126 (+3),
  • Малоярославецкий район – 122 (+5),
  • Кировский район – 115 (+4),
  • Козельский район – 101 (+3),
  • Жуковский район – 95 (+4),
  • Дзержинский район – 85 (+5),
  • Людиновский район – 83 (+5),
  • Сухиничский район – 62 (+2),
  • Думиничский район – 59 (+2),
  • Медынский район – 53 (+3),
  • Тарусский район – 50 (+3),
  • Бабынинский район – 48 (+2),
  • Юхновский район – 46 (+2),
  • Ферзиковский район - 45 (+2),
  • Хвастовичский район – 44 (+3),
  • Перемышльский район – 43 (+3),
  • Спас-Деменский район – 42 (+3),
  • Жиздринский район – 41 (+3),
  • Мещовский район – 39 (+2),
  • Мосальский район - 37 (+2),
  • Куйбышевский район – 36 (+2),
  • Барятинский район – 33 (+2),
  • Ульяновский район – 32 (+3),
  • Износковский район – 30 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 ноября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 ноября 2021 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2021 08:48 10 1930
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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