В Калуге пропала 85-летняя женщина
В Калуге пропала 85-летняя Валентина Семеновна МАКАРОВА. Около 15:00 14 ноября она вышла из дома на прогулку и не вернулась, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
- Бабушка имеет возрастные проблемы с памятью, возможно, бродит где-то в городе и не может найти свой дом, - пояснили волонтеры. - Пожалуйста, посмотрите по сторонам, возможно, она рядом.
На данный момент нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей пенсионерки:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые.
- Была одета: бежевое пальто, темно-коричневые брюки, черные ботинки, серая шапка.
- С собой: бежевая дамская сумка.
Если у вас есть информация о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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