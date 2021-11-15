В Калуге пропала 85-летняя женщина

В Калуге пропала 85-летняя Валентина Семеновна МАКАРОВА. Около 15:00 14 ноября она вышла из дома на прогулку и не вернулась, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Бабушка имеет возрастные проблемы с памятью, возможно, бродит где-то в городе и не может найти свой дом, - пояснили волонтеры. - Пожалуйста, посмотрите по сторонам, возможно, она рядом.

На данный момент нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей пенсионерки:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые.

Была одета: бежевое пальто, темно-коричневые брюки, черные ботинки, серая шапка.

С собой: бежевая дамская сумка.

Если у вас есть информация о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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