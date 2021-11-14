Калужский министр здравоохранения рассказал, когда прививки от коронавируса остановят рост заболеваемости

Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО подтвердил, что с 16 ноября предприятия, где менее 80% сотрудников вакцинируются от коронавируса, должны будут отстранять или переводить на удаленку непривитых.

- Естественно, где не привьются более 80%, то те будут вынуждены в соответствии с постановлением губернатора работать в удаленном режиме, - заявил он в эфире «Ника ТВ».

По словам Пахоменко, информация по привитым на каждом отдельно взятом предприятии отслеживается на федеральном уровне.

- Эта статистика даже не у нас в регионе, эта статистика есть на федеральном уровне, - пояснил он. - У нас есть реестры, которые на федеральном уровне формируются в единой системе медицинской государственных услуг. И там есть вся информация. В то числе в разрезе каждого предприятия, в разрезе по СНИЛСу каждого человека – привился или не привился. Естественно, там есть и процент по всем предприятиям, где сколько процентов в настоящее время сформирован коллективный иммунитет.

Как отметил министр, рост заболеваемости прекратиться, когда прививку сделают 80% калужан.

- Поэтому и поставлены вот такие показатели, которых мы должны достигнуть, - рассказал Пахоменко. - Во многих странах этот показатель уже достигнут.

В качестве примера он привел Данию, где привиты 85% жителей. Там сняты все ограничения.

- Заболеваемость есть, люди заболевают, но все это проходит на ровне простудных обычных заболеваний. Протекает как ОРЗ, без тяжелых, в том числе летальных, последствий. Поэтому, конечно, необходимо достигнуть высокого уровня, - сообщил министр здравоохранения Калужской области.

Он призвал всех калужан сделать прививку от COVID-19, чтобы защитить себя и окружающих:

- Привейтесь, и тогда вас минет эта участь оказаться даже в новом инфекционном госпитале. Там тоже не сахар.

Ранее мы рассказывали, что калужские предприятия готовятся отстранять непривитых сотрудников с 16 ноября.

Без работы временно будут сидеть даже те, кто имеет медотвод. В том числе и врачи.

В Калужской области 14 ноября установлен новый рекорд по приросту больных ковидом. На лечении находится более 2000 человек.

Вскоре по всей России для входа в магазины и транспорт понадобятся QR-коды о вакцинации.

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