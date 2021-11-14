Еще семь человек умерли от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 933, сообщили в воскресенье, 14 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 218 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 55 813.

За последние сутки в нашем регионе 131 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 52 499 калужан.

На лечении с ковидом остается 2381 человек.

Вакцинирован - 451 751 человек.

По всей России выявлены за сутки 38 823 случая коронавируса. За весь период - 9 070 674. Выписан за сутки – 29 821, за весь период – 7 784 585. За последние сутки в стране от ковида умерли 1219 человек, за все время – 255 386.

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