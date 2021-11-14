Калужский Минздрав прокомментировал введение QR-кодов для входа в магазины и транспорт

Как мы уже рассказывали, Госдума собирается на следующей неделе принять закон о необходимости предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса на входах в общественные места, поезда и самолеты. В субботу, 13 ноября, ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- QR-коды вводятся для доступа в непродовольственные магазины, рестораны, учреждения культуры, поезда, самолеты и на массовые мероприятия, - пояснили в министерстве. - Не нужны в аптеках, продуктовых и магазинах с товарами первой необходимости

Как отмечают медики, QR-код положен тем, кто привился от COVID-19, переболел ковидом в последние шесть месяцев либо имеет медотвод.

Если у вас нет смартфона, можно предъявлять бумажный вариант QR-кода. Его распечатают в МФЦ.

Предполагается, что такие правила будут действовать до 1 июня 2022 года. К этой дате власти рассчитывают привить абсолютное большинство жителей России. А до 1 февраля в кафе, рестораны, торговые центры и транспорт можно будет попасть с помощью отрицательного ПЦР-теста.

- QR-код на транспорте потребуется и для покупки билетов, и для посадки. Те, кто купил билеты до этой даты, смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту, - заявили в Минздраве. - Если у пассажира нет QR-кода, перевозчик сможет расторгнуть договор, деньги будут возвращены за 30 дней.

Отдельно подчеркивается, что закон о QR-кодах будет действовать только для людей старше 18 лет.

Тем временем

В Калуге врача отстраняют от работы с 16 ноября при наличии медотвода от вакцинации. Подробности.

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