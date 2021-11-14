В Калужской области заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю на 21,2%

В Калужской области за неделю, с 8 по 14 ноября, 8479 человек заболели ОРВИ. Это на 21,2% меньше, чем неделей ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые показатели превышены только у группы калужан 15 лет и старше.

В Калуге за неделю заболел 5201 человек. Снижение за неделю - 27,1%.

При этом выросло количество госпитализированных с ОРВИ – с 38 до 48.

Грипп с 8 по 14 ноября не фиксировался. Прививку от этой болезни сделали 330 689 человек.

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