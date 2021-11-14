В Калужской области заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю на 21,2%
В Калужской области за неделю, с 8 по 14 ноября, 8479 человек заболели ОРВИ. Это на 21,2% меньше, чем неделей ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Пороговые показатели превышены только у группы калужан 15 лет и старше.
В Калуге за неделю заболел 5201 человек. Снижение за неделю - 27,1%.
При этом выросло количество госпитализированных с ОРВИ – с 38 до 48.
Грипп с 8 по 14 ноября не фиксировался. Прививку от этой болезни сделали 330 689 человек.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!