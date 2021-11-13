Еще шесть человек умерли от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 926, сообщили в субботу, 13 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 216 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 55 595.

За последние сутки в нашем регионе 134 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 52 368 калужан.

На лечении с ковидом остается 2301 человек.

Вакцинированы - 444 791 человек.

По всей России выявлены за сутки 39 256 случая коронавируса. За весь период - 9 031 851. Выписаны за сутки – 33 802, за весь период – 7 754 764. За последние сутки в стране от ковида умер 1241 человек, за все время – 254 167.

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