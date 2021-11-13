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QR-коды о вакцинации для входа в магазины и транспорт собираются ввести по всей России

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.11.2021 07:51 1 255
QR-коды о вакцинации для входа в магазины и транспорт собираются ввести по всей России

В пятницу, 12 ноября, правительство России внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса в общественных местах и при междугородних и международных поездках.

Ожидается, что эти документы Госдума рассмотрит уже на следующей неделе. В случае их принятия, попасть на массовые мероприятия, в учреждения культуры, торговые центры, кафе и рестораны смогут только те, кто предъявит QR-код о прививке от COVID-19 либо перенесенном коронавирусе в последние шесть месяцев.

Перечень объектов может быть расширен. Авторы законопроекта сделали уточнение, что полный список мест, куда можно попасть только вакцинированным, будут определять губернаторы.

Также без прививки по всей стране нельзя будет попасть в самолеты и поезда. Автобусы новые нормы не затронут.

Допускается без ограничений ходить в продуктовые магазины и аптеки.

В законопроектах уточняется, что до 1 февраля 2022 года вместо QR-кода можно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид. С 1 февраля по 1 июня – только QR-код.

Все эти нормы распространяются только на людей старше 18 лет.

Напомним, в Калужской области принято региональное решение о введении QR-кодов с 15 декабря. Однако там не идет речь о транспорте и торговых центрах, предполагаемые федеральные меры гораздо жестче по отношению к противникам вакцинации.

Тем временем

В Калуге врача отстраняют от работы с 16 ноября при наличии медотвода от вакцинации. Подробности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.11.2021 07:51 1 255
Тэги: общество коронавирус вакцинация статистика здравоохранение
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