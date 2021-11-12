Главные новости в Калужской области 12 ноября: отстранение непривитых с 16 ноября и новый рекорд коронавируса

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 12 ноября.

Калужские предприятия начнут отстранять непривитых от коронавируса сотрудников с 16 ноября. Руководители организаций уже начали издавать внутренние приказы на этот счет.

Более того, без работы временно могут остаться и те, у кого медотвод от вакцинации. О такой ситуации нам рассказал врач одной из больниц.

В Калужской области установлен новый рекорд по приросту больных коронавирусом за сутки.

В Калуге изменили правила перевозки пациентов после скандала с оставленным на холоде 83-летним мужчиной.

Бывшего сотрудника калужского Минэкономразвития обвиняют в халатности.

На улице Комарова в Калуге сгорел жилой дом.

За калужскими водителями еще больше будут следить на дорогах. Власти собираются купить 30 комплексов фиксации нарушений.

В Перемышле открыли мемориальную доску известному переводчику Николаю Любимову.

В калужских магазинах за неделю больше всего подорожали яйца, рис, гречка и сметана.

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