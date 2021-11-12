Главные новости в Калужской области 12 ноября: отстранение непривитых с 16 ноября и новый рекорд коронавируса
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 12 ноября.
Калужские предприятия начнут отстранять непривитых от коронавируса сотрудников с 16 ноября. Руководители организаций уже начали издавать внутренние приказы на этот счет.
Более того, без работы временно могут остаться и те, у кого медотвод от вакцинации. О такой ситуации нам рассказал врач одной из больниц.
В Калужской области установлен новый рекорд по приросту больных коронавирусом за сутки.
В Калуге изменили правила перевозки пациентов после скандала с оставленным на холоде 83-летним мужчиной.
Бывшего сотрудника калужского Минэкономразвития обвиняют в халатности.
На улице Комарова в Калуге сгорел жилой дом.
За калужскими водителями еще больше будут следить на дорогах. Власти собираются купить 30 комплексов фиксации нарушений.
В Перемышле открыли мемориальную доску известному переводчику Николаю Любимову.
В калужских магазинах за неделю больше всего подорожали яйца, рис, гречка и сметана.
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