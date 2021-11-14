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Этот день в истории: 14 ноября в Калуге сильный ветер наделал бед на Каменном мосту

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.11.2021 08:00 0 366
Этот день в истории: 14 ноября в Калуге сильный ветер наделал бед на Каменном мосту

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 14 ноября.

1778 – «С 14 на 15 число в ночи были буря и ветер. На каменном мосту с 7-и лавок всю кровлю сорвало и на другую сторону к лавкам поставило» (из записок купца Губкина). Первоначально на концах моста по обеим его сторонам стояло четыре симметричных низких здания с односкатными крышами, обращенными глухими стенами в сторону оврага. В каждом из них было по семь лавок. Позднее они были разобраны. За год до этого, в сентябре 1777 г. в Ведомости калужского городничего записано: «В городе малотекущая речка Березуйка чрез которое строится высокого здания каменный мост и приходит к окончанию».

1897Александр Александрович Офросимов был назначен калужским губернатором, вступил в должность 22 ноября этого же года. На долю начальника губернии Офросимова выпали события, связанные с русско-японской войной, первой русской революцией и последовавшей за ней аграрной реформой.

1896 – в Калуге открылась первая городская больница имени Красного Креста.

1906 – в Козельске родился Василий Николаевич Панов (14(1).11.1906-1973), шахматист, мастер международного класса (1950), шахматный теоретик, литератор.

1908 – в Калуге в семье учителя родился Александр Гаврилович Гагарин (14.11.1908 – 12.11.1980), будущий калужский художник, который с помощью старших товарищей и самостоятельно постигал художественное ремесло. Он работал в области портрета, пейзажа, исторического и бытового жанра. Именно он первым избирался председателем Правления областного отделения Союза художников, ряд лет был председателем художественного совета отделения. Александр Гаврилович был участником двух войн.

1918 – в Калуге скончался Василий Иванович Ассонов (1853 – 1918), общественный деятель, популяризатор науки, калужский краевед, писатель, переводчик, друг К. Э. Циолковского. По роду деятельности податной инспектор. Был председателем Калужской архивной комиссии и почётным членом Московского архивного института.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.11.2021 08:00 0 366
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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