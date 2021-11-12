Шапша поздравил коллектив калужской скорой помощи со столетним юбилеем
В пятницу, 12 ноября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША поздравил сотрудников службы скорой помощи со столетием со дня создания этого учреждения.
В 1921 году Губздравотдел организовал работу скорой помощи в Калуге как отделения при больнице № 1 имени Красного Креста. Первая скорая помощь оказывалась на извозчиках.
- Сегодня не самое простое время. Вы на передовой, - заявил Шапша. - В ваших руках жизни людей. Желаю, чтобы свободного времени у вас было больше, а вызовов меньше.
Губернатор вручил награды лучшим сотрудникам скорой.
Службе передали девять новых автомобилей.
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