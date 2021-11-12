В Калуге врача отстраняют от работы с 16 ноября при наличии медотвода от вакцинации

Как мы уже рассказывали, со вторника, 16 ноября, калужские предприятия начнут отстранять или переводить на удаленку сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. После публикации этой новости в редакцию обратилась врач из Калуги, которая сообщила что ее отстраняют от работы при наличии медотвода от вакцинации.

- Сегодня меня уведомили, что я потенциально опасна для пациентов, так как нет прививки, - пояснила женщина, которая не захотела публично называть свое имя. - В связи с чем с 16 ноября буду недопущена к работе. Об этом объявил главврач на планерке, сказав, что это указание министерства здравоохранения и губернатора.

Она считает такое решение несправедливым.

- Я ничего не имею против вакцинации, - говорит медик. - Но твердо уверена, что с медотводом прививку делать нельзя. И быть за это отстраненной от работы тоже, по-моему, противозаконно.

Эту ситуацию прокомментировал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ:

- Если лицо не может привиться, то есть имеет противопоказания к вакцинации, это не означает, что она не может заболеть ковидом и/или стать источником распространения инфекции. Если заболевание настолько серьезное, что вакцинация не возможна, это говорит о том, что если человек заболеет ковидом, то риск для его жизни и здоровья будет очень высоким. В связи с этим данная категория переводится на удаленную работу, если это возможно, или отстраняется от работы.

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