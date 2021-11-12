Медицинская помощь должна быть качественной

У современного человека хватает поводов, чтобы обращаться к врачу достаточно часто. А если помнить известную мудрость, что болезнь легче пре­дупредить, чем лечить, то лучше вообще приходить к докторам на профилактические осмотры.

При этом многие думают, что услуги частной медицины не по карману обычному человеку. Есть многофункциональные центры, где оказывается качественная медицинская помощь по очень доступным ценам. Один из самых доступных и хорошо себя зарекомендовавших у калужан — Клиника ЗДОРОВьЯ, который находится в самом центре города по адресу: Телевизионная, 31.

А что мы имеем ввиду, говоря о качестве медицинских услуг? Согласитесь, современный человек обращает внимание на малейшие детали, например, на то, что в Клинике ЗДОРОВьЯ грамотно распределены потоки пациентов. В центре три ресепшена: один работает с людьми, приехавшими получить справки для получения разрешения на оружие, на получение водительских удостоверений и для устройства работы в ЧОП. Второй принимает пациентов, которым нужны консультация и лечение у терапевтов, а также у специалистов узких профилей. Третий ресепшн имеется в отделении стоматологии, где собраны профессионалы этой сферы.

Стоит ли говорить о том, что в коридорах и кабинетах стерильная чистота, на стенах висят картины, добавляя помещению уют. Перед кабинетом детского стоматолога чудесная игровая зона, малыши могут расслабиться, поиграть в ожидании своей очереди, а после лечебной процедуры получают маленький сюрприз от доктора как победители зубных микробов!

Такие мелочи создают атмосферу доверия к медперсоналу. Даже самые маленькие пациенты чувствуют себя расслабленно, не говоря уж о взрослых, которые также имеют возможность задать вопросы специалисту, а врач может собрать подробный анамнез заболевшего, детально расспросить о прошлых болезнях, подобрать индивидуальное лечение.

Очень удобно, что в одном центре собраны такие разные медицинские услуги. Человек может заранее составить маршрут посещения специалистов, при этом ему не придется колесить по городу, тратить время и деньги. И профосмотры в Клинике ЗДОРОВьЯ для сотрудников предприятий проводят качественно. Зная это, многие организации заключили договоры и обращаются только в этот медицинский центр.

Качество медицинской помощи определяется несколькими параметрами: своевременность, правильный выбор методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Соблюдая их, в Клинике ЗДОРОВьЯ работают высококвалифицированные специалисты. Руководство медицинского центра сделало все возможное, чтобы получить качественную медицинскую помощь калужане могли по ценам, реально доступным даже самым незащищенным слоям населения — пенсионерам и студентам.

Все медицинские услуги оказываются в соответствии с клиническими протоколами ведения больных, соблюдаются принципы доказательной медицины. Врачи не назначают бесполезных анализов, как это принято в некоторых нечистоплотных частных центрах. Вся деятельность центра строго сертифицирована и направлена на оздоровление населения, на желание помочь землякам в это непростое время, когда государственная медицина нуждается в поддержке. Доступность и качество — вот тот девиз, под которым трудятся врачи калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ». Телевизионная 31 — адрес, который стоит внести в свою записную книжку, если вы заботитесь о себе и своих родных.

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