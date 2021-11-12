«РУССКИЙ ПРОДУКТ»: традиции, качество, инновации

В чем секрет вкусной овсяной каши? Можно ли быстро приготовить сытный и полезный обед? Как самостоятельно испечь к чаю разноцветные капкейки? И какой кисель наверняка понравится детям? Ответы на все эти вопросы знают сотрудники компании «РУССКИЙ ПРОДУКТ», вот уже 25 лет занимающейся производством продуктов питания для всей семьи.

«Комсомолка» решила узнать, в чем секрет успеха бренда «РУССКИЙ ПРОДУКТ», продукция которого столь популярна на отечественном рынке и известна за рубежом. Интерес к компании возник у нас и потому, что основное ее производство сосредоточено в Калужской области на базе Детчинского завода овощных концентратов.

От простого завода к инновационному предприятию

В 2003 году здесь запустили первый в России завод полного цикла по производству растворимого кофе. Технологический процесс начинался с обжарки зеленых кофейных зерен без закупки готового сырья, что сразу выделило компанию среди других производителей кофейных напитков. Этого принципа «РУССКИЙ ПРОДУКТ» придерживается до сих пор. В 2019-м здесь появилась автоматизированная линия по производству и расфасовке овсяных хлопьев. Позже завод был реконструирован, а производство модернизировано. Это позволило бренду «РУССКИЙ ПРОДУКТ» увеличить объемы выпускаемой продукции и повысить ее качество. Сегодня это современное автоматизированное предприятие с инновационным подходом к производственному процессу, многоступенчатым контролем на всех технологических переделах и строгим контролем качества, начиная от сырья и заканчивая конечным продуктом в фирменной упаковке. И знаменитый на всю страну «Геркулес» - это лишь один из 10 брендов компании, под которыми выпускается более 140 товарных позиций. Смеси для выпечки «Печем Дома», моментальные и варочные супы от бренда «СУПЕРСУП», злаковые напитки «Старая Мельница», кисели и желе «РУССКИЙ ПРОДУКТ» - продукция этих брендов хорошо знакома каждой российской семье. Вместе с тем их ассортимент постоянно расширяется, учитывая пожелания покупателей и современные тренды пищевой промышленности.

Бренды известные – продукция новая

Кстати, и «Геркулес» – это не только классические овсяные хлопья, из которых получается вкусная и полезная овсянка на завтрак. Давно получили признание каши быстрого приготовления этого бренда, которые сегодня выпускаются с полезными для здоровья натуральными добавками в виде фруктов, ягод и орехов. А линейка моментальных каш «Геркулес Q10» создана специально для тех, кто придерживается здорового образа жизни, занимается спортом и следит за питанием. Каши не содержат сахара, только полезные суперфуды, такие как ананас, семена чиа, кокос, папайя. «Геркулес» постоянно выходит на рынок с новыми предложениями. Текущие новинки – это овсяные батончики без сахара, не имеющие аналогов на отечественном рынке, и линейка «неовсяных» хлопьев из разных зерновых культур.

Еще один популярный и не менее известный бренд компании «РУССКИЙ ПРОДУКТ» - мучные смеси и кондитерские добавки для домашней выпечки «Печем Дома». С ними на домашней кухне на раз-два получаются пышные ароматные кексы, маффины, блины, оладьи, торты и даже хлеб. А линейка бренда «Печем дома вместе с детьми» позволяет устраивать дома настоящие семейные мастер-классы по кулинарии. Состав продукции безопасный, ведь все ингредиенты проходят тщательный отбор, поэтому и результат выпечки всегда превосходит ожидания.

Стремясь сэкономить время хозяек, инновационный центр компании «РУССКИЙ ПРОДУКТ» занимается разработкой рецептур новых продуктов и внедряет их в производство. Так появился и бренд HOMEMADE. Его продукция позволяет легко приготовить полноценные горячие первые блюда из заранее подготовленных ингредиентов. В наборы включены натуральное мясо в собственном соку, смесь сушеных овощей и заправка для бульона. Это очень удобно, когда нет времени на выбор продуктов и поиск рецепта, а на обед хочется вкусного домашнего супа.

Кроме этого «РУССКИЙ ПРОДУКТ» выпускает продукцию под собственными торговыми марками таких компаний, как «Х5», «Лента», «Тандер», «ВкусВилл», «ТвойДом», «ОРИМИ» и других.

Из России с любовью

Много внимания компания уделяет продвижению бренда за рубежом. На сегодняшний день продукция «РУССКИЙ ПРОДУКТ» экспортируется в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Абхазию, Азербайджан, Грузию, Корею, Кувейт, Монголию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Германию, Грецию, ДНР, ЛНР, Израиль, Латвию, Литву, Молдавию, Канаду и Китай. В КНР уже удалось зарегистрировать торговую марку и прорабатывается возможность открытия филиала. А веганские продукты «РУССКИЙ ПРОДУКТ» активно продвигаются в Индии.

Столь широкая география распространения продукции бренда и ее признание во многих странах лишь подтверждает, что она действительно востребована у покупателей. А значит, по-настоящему качественная. По словам технологов компании «РУССКИЙ ПРОДУКТ», практически вся бакалейная продукция бренда производится без использования синтетических красителей. В ее основе – натуральные ингредиенты, 80% которых – отечественного производства.

Для производства кофе, кофенапитков, цикория и злаковых напитков есть собственный завод. Предприятие не закупает готовое сырье, а изготавливает продукцию в масштабе полного цикла: от обжарки зеленого зерна и кубика цикория до фасовки готового продукта в упаковку. В отличие от других производителей, «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не покупает готовый полуфабрикат и не разбавляет продукт примесями в процессе.

Каждое зернышко на контроле

Все сырье, поступающее на производство АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», проходит тщательный входной контроль, а также ежеквартально исследуется в аккредитованных государственных лабораториях для подтверждения высоких стандартов качества и безопасности.

Отдел контроля качества и технологии производства имеет три лаборатории, осуществляющие входной и производственный контроль качества на предприятии. Они оснащены современным аналитическим, испытательным и контрольно-измерительным оборудованием, которое постоянно обновляется и пополняется. Это позволяет проводить беспрерывный контроль производимой продукции в режиме 24/7.

Производственная лаборатория осуществляет контроль сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Здесь проводят физико-химические и органолептические исследования. С их помощью проверяется соответствие внешнего вида, вкуса, запаха продукции эталонным образцам. Помимо этого, в лаборатории микробиологии осуществляют контроль за санитарным состоянием производства и производственной среды – воды и воздуха.

Внимание к потребителю

На качество продукции работает весь штат сотрудников предприятия. На производстве внедрена система HACCP, основанная на анализе рисков на каждом технологическом этапе. Это значит, что квалифицированный персонал, работающий в компании свыше 5 лет, производит постоянный мониторинг всех контрольных точек, которые оказывают влияние на выпуск качественного и безопасного продукта. Весь производственный персонал проходит ежегодное обучение. Сотрудники работают по системе KPI, мотивирующей их на выпуск качественной продукции.

«РУССКИЙ ПРОДУКТ» тщательно отслеживает и обратную связь от покупателей. На сайте компании есть телефон горячей линии, куда можно позвонить с пожеланиями и предложениями. Есть возможность связаться с производителем, оставив сообщение на сайте. Контроль оценки качества продукции конечным потребителем отслеживается и в социальных сетях. Каждая претензия обрабатывается с особой тщательностью и проверяется путем экспертизы. Правда, сотрудники компании отмечают, что за последние годы количество претензий со стороны покупателей заметно снизилось, потому что «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за качество отвечает

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