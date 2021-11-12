В Калужской области за неделю подорожали яйца, рис, гречка и сметана

В магазинах Калужской области за неделю, с 2 по 10 ноября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в правительстве региона.

Больше всего подорожали куриные яйца – на 1,8% за семь дней. Также увеличились цены на рис, гречку и сметану (по 0,9%), кур охлажденных и мороженных (на 0,6%).

Подешевела лишь картошка – на 0,6%.

В правительстве отмечают, что в Калуге, по сравнению с соседними областными центрами, самые дешевые консервы, подсолнечное масло, яйца, сахар, конфеты, соль, мука, гречка, картофель и огурцы. Максимальные – на молоко питьевое цельное пастеризованное.

Напомним, инфляция с начала года составила 7,2%.

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