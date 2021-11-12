В Калужской области установлен новый рекорд по приросту больных коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 920, сообщили в пятницу, 12 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 217 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 55 379.

За последние сутки в нашем регионе 160 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 52 234 калужанина.

На лечении с ковидом остаются 2225 человек.

Вакцинированы - 444 791 человек.

По всей России выявлены за сутки 40 123 случая коронавируса. За весь период - 8 992 595. Выписаны за сутки – 33 645, за весь период – 7 720 962. За последние сутки в стране от ковида умерли 1235 человек, за все время – 252 926.

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