В Калужской области откроют мемориальную доску известному переводчику Николаю Любимову

В пятницу, 12 ноября, в Перемышле откроется мемориальная доска известному советскому переводчику Николаю ЛЮБИМОВУ. Ее установили на здании бывшей школы, где Любимов учился с 1919 по 1930 годы, сообщил главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Мемориальная доска выполнена из гранита. Ее концепцию разработал сектор главного архитектора Калуги.

Николай Любимов родился в Москве, но детство провел на калужской земле, откуда родом был его дед.

Любимов перевел на русский язык «Декамерона», «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Брак поневоле», «Мещанина во дворянстве», «Красное и черное» и другие произведения европейских авторов.

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