«Ферма»: у нас только качественные продукты!

Где купить свежее качественное мясо и тем более полуфабрикаты? Такой вопрос больше не стоит у тех, кто хотя бы однажды побывал в магазине торговой марки «Ферма». На прилавках там всегда большой выбор свинины, курицы, индейки, есть и настоящий деликатес — молодая телятина, нежная и вкусная. Большой выбор и полуфабрикатов, у которых натуральный состав и ручное производство.

О том как следят за качеством и безопасностью мясных продуктов в цехах и магазинах торговой сети «Ферма», нам рассказала технолог производства Елена Морозова:

— У нас на производстве строго следят как за качеством входящего сырья, так и за чистотой и безопасностью всей готовой продукции. Это касается и мяса, и полуфабрикатов. В период пандемии санитарный контроль усилен, все сотрудники работают строго в масках, перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Но и до вспышки нового коронавируса у нас очень строгий подход к контролю чистоты.

У нас много лет функционирует основная система ХАССП, которая как раз и отвечает за качество и безопасность продукции. Входящее сырье поступает со всей необходимой документацией, все поставщики у нас проверенные, мясо мы берем для продажи и изготовления полуфабрикатов только охлажденное. Поэтому сразу заказываем необходимое количество и привозят его строго под заявку. Поставки идут каждый день. Хотя поставщики все проверенные, все сырье тем не менее проходит лабораторные исследования. При малейших отклонениях от нормы оно забраковывается. Но такое бывает крайне редко, потому что у нас строгий подход к выбору поставщиков.

Мясо к нам привозят из лучших крестьянских хозяйств Воронежской и Белгородской областей. Кроме того, к каждой поставке прилагаются ветеринарно-­сопроводительные документы системы «Меркурий». В частности, есть заключение ветврача, что он сделал необходимые анализы и продукция чистая. Помимо этого, мы сами отправляем сырье в лабораторию, так сказать, многоступенчатая система контроля.

В самих цехах постоянно берутся смывы, идет контроль чистоты, само собой, постоянная дезинфекция. У каждого работника имеется медкнижка, проводится регулярная обработка рук, используются антисептики. За это как раз и отвечает система ХАССП. По ней каждое утро работников проверяют на отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний, измеряют температуру, идет осмотр кожных покровов, всё проверяется, фиксируется. Люди давно к этому приучены.

Поэтому покупатели могут быть спокойны: в магазинах сети «Ферма» продается мясная продукция, которая полностью соответствует установленным стандартам качества и безопасности. Особую ценность представляет именно домашняя телятина, так как это мясо максимально полезное и питательное. Кроме того, в каждом магазине имеются справки из сельсовета, которые подтверждают, что телята выращены в личных подсобных хозяйствах Белгородской и Воронежской областей. В народе часто его гордо называют «частное мясо», то есть домашнее. А домашнее, как известно, всегда вызывает больше доверия у потребителя. Коровки у фермеров находятся на беспривязном содержании, пьют чистую воду, получают полноценное сбалансированное питание, никаких вредных добавок, гормонов — такое мясо можно смело подавать на детский и диетический стол!

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