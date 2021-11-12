Калужские предприятия начнут отстранять непривитых от коронавируса сотрудников с 16 ноября
Со вторника, 16 ноября, калужские предприятия начнут отстранять или переводить на удаленку сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Соответствующие внутренние приказы принимает руководство компаний, сообщают наши читатели.
Требование не допускать к работе тех, кто не вакцинировался, содержится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора. Согласно этому документу, к 15 ноября в нашем регионе должно быть привито не менее 80% сотрудников предприятий во многих областях. Также вакцинироваться должны калужане старше 60 лет.
При этом обязательная вакцинация не распространяется на тех, у кого есть противопоказания.
Хотя не все калужские работодатели на данный момент предупредили сотрудников о последствиях отказа от вакцинации.
- Я узнавала в отделе кадров. У нас привито 60%, - рассказала нам одна из читательниц. – Но никаких приказов пока не выходило. Ждем, что будет дальше.
С 11 ноября в калужских торговых центрах продлили время работы мобильных пунктов вакцинации.
С 15 декабря вход в кафе, рестораны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры, фитнес-центры, бассейны в Калужской области будет возможен только при предъявлении QR-кода о вакцинации либо перенесенном в последние шесть месяцев ковиде. У кого не будет такого документа, могут каждые три дня сдавать ПЦР-тест, но стоимость каждого в Калуге – около 1500 рублей.
UPD. В Калуге врача отстраняют от работы с 16 ноября при наличии медотвода от вакцинации.
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