В Калуге шесть человек умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области в четверг, 11 ноября, подтвердили 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 55 162, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 214 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 52 074 калужанина.
Умерли еще шесть человек. Все они - из Калуги. Пациентам было 82, 81, 80, 75, 73 и 56 лет. В списке жертв эпидемии теперь 914 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2174 человека. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
В восьми районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 756 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 125 (+2),
- Боровский район – 115 (-3),
- Малоярославецкий район – 109 (-3),
- Кировский район – 105 (-1),
- Козельский район – 93 (+2),
- Жуковский район – 87 (+2),
- Дзержинский район – 76 (-1),
- Людиновский район – 76 (+1),
- Сухиничский район – 57 (+1),
- Думиничский район – 52 (+1),
- Медынский район – 47 (+1),
- Тарусский район – 42 (-2),
- Бабынинский район – 41 (0),
- Юхновский район – 39 (-2),
- Ферзиковский район - 38 (-2),
- Хвастовичский район – 37 (-1),
- Перемышльский район – 36 (-1),
- Спас-Деменский район – 35 (-1),
- Жиздринский район – 34 (-1),
- Мещовский район – 33 (-1),
- Мосальский район - 32 (-1),
- Куйбышевский район – 30 (-1),
- Барятинский район – 28 (-1),
- Ульяновский район – 26 (-1),
- Износковский район – 25 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 ноября 2021 года.
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