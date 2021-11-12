В Калуге шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области в четверг, 11 ноября, подтвердили 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 55 162, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 214 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 52 074 калужанина.

Умерли еще шесть человек. Все они - из Калуги. Пациентам было 82, 81, 80, 75, 73 и 56 лет. В списке жертв эпидемии теперь 914 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2174 человека. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В восьми районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 756 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 125 (+2),

Боровский район – 115 (-3),

Малоярославецкий район – 109 (-3),

Кировский район – 105 (-1),

Козельский район – 93 (+2),

Жуковский район – 87 (+2),

Дзержинский район – 76 (-1),

Людиновский район – 76 (+1),

Сухиничский район – 57 (+1),

Думиничский район – 52 (+1),

Медынский район – 47 (+1),

Тарусский район – 42 (-2),

Бабынинский район – 41 (0),

Юхновский район – 39 (-2),

Ферзиковский район - 38 (-2),

Хвастовичский район – 37 (-1),

Перемышльский район – 36 (-1),

Спас-Деменский район – 35 (-1),

Жиздринский район – 34 (-1),

Мещовский район – 33 (-1),

Мосальский район - 32 (-1),

Куйбышевский район – 30 (-1),

Барятинский район – 28 (-1),

Ульяновский район – 26 (-1),

Износковский район – 25 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 ноября 2021 года.

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