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В Калуге шесть человек умерли от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.11.2021 07:04 3 1693
В Калуге шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области в четверг, 11 ноября, подтвердили 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 55 162, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 214 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 52 074 калужанина.

Умерли еще шесть человек. Все они - из Калуги. Пациентам было  82, 81, 80, 75, 73 и 56 лет. В списке жертв эпидемии теперь 914 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2174 человека. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В восьми районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 756 (+3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 125 (+2),
  • Боровский район – 115 (-3),
  • Малоярославецкий район – 109 (-3),
  • Кировский район – 105 (-1),
  • Козельский район – 93 (+2),
  • Жуковский район – 87 (+2),
  • Дзержинский район – 76 (-1),
  • Людиновский район – 76 (+1),
  • Сухиничский район – 57 (+1),
  • Думиничский район – 52 (+1),
  • Медынский район – 47 (+1),
  • Тарусский район – 42 (-2),
  • Бабынинский район – 41 (0),
  • Юхновский район – 39 (-2),
  • Ферзиковский район - 38 (-2),
  • Хвастовичский район – 37 (-1),
  • Перемышльский район – 36 (-1),
  • Спас-Деменский район – 35 (-1),
  • Жиздринский район – 34 (-1),
  • Мещовский район – 33 (-1),
  • Мосальский район - 32 (-1),
  • Куйбышевский район – 30 (-1),
  • Барятинский район – 28 (-1),
  • Ульяновский район – 26 (-1),
  • Износковский район – 25 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 ноября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 ноября 2021 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.11.2021 07:04 3 1693
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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