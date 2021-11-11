Областной бюджет Калуги на ближайшие года: чистая вода и жилье для детей-сирот

В четверг, 11 ноября, прошли публичные слушания в Законодательном собрании Калужской области по проекту областного бюджета на 2022-2024 годы.

Участниками стали: председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, заместитель министра экономического развития Анна КОРОЛЕВА, министр финансов региона Валентина АВДЕЕВА.

Развитие экономики региона

- Обобщающим показателем экономической деятельности является валовой продукт, - говорит Анна Королева. - В следующем году предполагаемая сумма 635 миллиардов рублей, а к 2024 году она уже составит 722 миллиарда рублей.

Основные направления производства: машины и оборудования, бумага и производство изделий из дерева, фармацевтика. Рост продаж прогнозируют региональные автопроизводители. Стабильное развитие продемонстрирует и сельское хозяйство. Выпуск этой продукции на следующей год прогнозируется на уровне 65 миллиардов рублей, и составит 103,7-103,8 %.

- В этом году 13 компаний-инвесторов приняли на себя обязательства по реализации инвестиционных проектов на территории нашего региона с инвестициями в размере почти 50 миллиардов рублей, - продолжает заместитель министра экономического развития.

- Достижение запланированных показателей позволит обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет области, - подытожила Анна Королева. - Это в свою очередь гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

Социальные ориентиры

- В 2022-2024 годах область сохранит статус региона-донора, - говорит Валентина Авдеева. - Доходы областного бюджета в следующем году составят 69 млрд. 788 млн. рублей.

Бюджет социально-ориентированный, расход на социальную сферу составит 63 процента от общей суммы. В частности, на реализацию нацпроектов будет направлено 14 миллиардов 41 миллион рублей. На здравоохранение запланировано 11 миллиардов 714 миллионов, на образование 17 миллиардов 617 миллионов рублей.

По госпрограмме «Социальная поддержка граждан в Калужской области» предусмотрено 6 млрд 884 млн рублей. На госпрограмму «Семья и дети Калужской области» планируется направить 5 млрд 921 млн рублей.

Расходы на дорожную отрасль составят 5 млрд 302 млн рублей.

Необходимо увеличить

Геннадий Новосельцев обратился от фракции «Единая Россия».

- Мы будем настаивать на увеличении финансирования по подпрограмме «Чистая вода», - говорит председатель Законодательного собрания. - Это важнейшая программа. Ряд населенных пунктов потребляет пока еще некачественную воду. В этом направлении активно работает наш областной водоканал. Эту работу необходимо продолжать. Мы планируем выйти с поправкой около 145 миллионов рублей.

Еще одна инициатива председателя касается обеспечения жильем детей-сирот.

- Мы считаем, что средств по этому направлению недостаточно, и будем настаивать на дополнительном выделении на эту программу в размере 40 миллионов рублей, - продолжает Геннадий Новосельцев.

Он также предложил увеличить расходы на программу инициативного бюджетирования со 150 до 200 миллионов рублей, напомним, она позволяет решать вопросы благоустройства и развития инфраструктуры в небольших поселениях.

Рассматривать законопроект об областном бюджете депутаты Законодательного Собрания будут на ближайшей сессии областного парламента.

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