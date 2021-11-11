Областной бюджет Калуги на ближайшие года: чистая вода и жилье для детей-сирот
В четверг, 11 ноября, прошли публичные слушания в Законодательном собрании Калужской области по проекту областного бюджета на 2022-2024 годы.
Участниками стали: председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, заместитель министра экономического развития Анна КОРОЛЕВА, министр финансов региона Валентина АВДЕЕВА.
Развитие экономики региона
- Обобщающим показателем экономической деятельности является валовой продукт, - говорит Анна Королева. - В следующем году предполагаемая сумма 635 миллиардов рублей, а к 2024 году она уже составит 722 миллиарда рублей.
Основные направления производства: машины и оборудования, бумага и производство изделий из дерева, фармацевтика. Рост продаж прогнозируют региональные автопроизводители. Стабильное развитие продемонстрирует и сельское хозяйство. Выпуск этой продукции на следующей год прогнозируется на уровне 65 миллиардов рублей, и составит 103,7-103,8 %.
- В этом году 13 компаний-инвесторов приняли на себя обязательства по реализации инвестиционных проектов на территории нашего региона с инвестициями в размере почти 50 миллиардов рублей, - продолжает заместитель министра экономического развития.
- Достижение запланированных показателей позволит обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет области, - подытожила Анна Королева. - Это в свою очередь гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Социальные ориентиры
- В 2022-2024 годах область сохранит статус региона-донора, - говорит Валентина Авдеева. - Доходы областного бюджета в следующем году составят 69 млрд. 788 млн. рублей.
Бюджет социально-ориентированный, расход на социальную сферу составит 63 процента от общей суммы. В частности, на реализацию нацпроектов будет направлено 14 миллиардов 41 миллион рублей. На здравоохранение запланировано 11 миллиардов 714 миллионов, на образование 17 миллиардов 617 миллионов рублей.
По госпрограмме «Социальная поддержка граждан в Калужской области» предусмотрено 6 млрд 884 млн рублей. На госпрограмму «Семья и дети Калужской области» планируется направить 5 млрд 921 млн рублей.
Расходы на дорожную отрасль составят 5 млрд 302 млн рублей.
Необходимо увеличить
Геннадий Новосельцев обратился от фракции «Единая Россия».
- Мы будем настаивать на увеличении финансирования по подпрограмме «Чистая вода», - говорит председатель Законодательного собрания. - Это важнейшая программа. Ряд населенных пунктов потребляет пока еще некачественную воду. В этом направлении активно работает наш областной водоканал. Эту работу необходимо продолжать. Мы планируем выйти с поправкой около 145 миллионов рублей.
Еще одна инициатива председателя касается обеспечения жильем детей-сирот.
- Мы считаем, что средств по этому направлению недостаточно, и будем настаивать на дополнительном выделении на эту программу в размере 40 миллионов рублей, - продолжает Геннадий Новосельцев.
Он также предложил увеличить расходы на программу инициативного бюджетирования со 150 до 200 миллионов рублей, напомним, она позволяет решать вопросы благоустройства и развития инфраструктуры в небольших поселениях.
Рассматривать законопроект об областном бюджете депутаты Законодательного Собрания будут на ближайшей сессии областного парламента.
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