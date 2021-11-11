Главные новости в Калужской области 11 ноября: фейк о крушении самолета и новые данные о коронавирусе
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 11 ноября.
В правительстве опровергли информацию о взрыве самолета над Калугой. В соцсетях опубликовали видео, которое оказалось снято в казахском кафе.
В Калужской области 47-летний пациент скончался от коронавируса. Стали известны новые данные по районам.
А за следующие сутки от ковида умерли шесть калужан.
В калужских магазинах цены с начала года выросли на 7,2%.
В больнице №2 Калуги суточный расход кислорода вырос в 8000 раз. Главный врач рассказал, что детям нужно носить маски, а также предположил, когда закончится пандемия.
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