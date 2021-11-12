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Этот день в истории: 12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.11.2021 08:00 11 886
Этот день в истории: 12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 12 ноября.

1675 - 12(2.11) - в ночь на второе ноября 1675 года в земляной тюрьме Боровского острога скончалась боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова (31(21).05.1632-12(2).11.1675), сподвижница идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, родственница Марии Ильиничны Милославской – первой жены царя Алексея Михайловича Романова. На предполагаемом месте кончины мучениц боярыни Морозовой и ее родной сестры княгини Евдокии Урусовой в Боровске построена часовня (2004). В основание строящейся часовни была опущена надгробная плита Ф. П. Морозовой и Е. П. Урусовой. История Феодосии Морозовой вдохновила известного русского художника Василия Ивановича Сурикова на создание картины «Боярыня Морозова» (1887, Государственная Третьяковская галерея).

1798 – «Ввечеру стал на Оке реке лед и 15 стали по лду чрез Оку переезжать и были столь великие морозы что люди замерзали около города». (Из записок купца Губкина)

1924 - в селе Дворцы Дзержинского района в семье крестьянина родился Михаил Федорович Манакин. Герой Советского Союза (15.01.1944). Командир взвода автоматчиков 32 стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, участник боев при форсировании Днепра, освобождения территории Калужской области и многих советских городов.

1925 – в селе Мочалове Юхновского уезда родился Константин Михайлович Афанасьев. Калужанам он известен как публицист-краевед, журналист и автор замечательных книг: «Летопись провинции. ХХ в. Хроника событий в зеркале периодической прессы», «Калужские губернские очерки», «Любимый город» и др. Участник Великой Отечественной войны.

2017 – на площади Старый Торг торжественно открыт памятник великому князю Московскому Ивану III. В мероприятии приняли участие министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, другие почетные гости и многочисленные калужане.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.11.2021 08:00 11 886
Тэги: общество этот день в истории
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