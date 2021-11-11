В больнице №2 Калуги суточный расход кислорода вырос в 8000 раз

В четверг, 11 ноября, главный врач больницы №2 «Сосновая роща» Максим ХОЛОПОВ ответил на вопросы жителей региона в ходе прямого эфира в социальных сетях. Эта больница в Калуге – одна из тех, где лечатся больные COVID-19.

Холопов рассказал, что каждые сутки пациентам «Сосновой рощи» требуется около пяти тонн жидкого кислорода. Это примерно в 8000 раз больше, чем до периода пандемии.

- Меня эта цифра поражает, - заявил главный врач.

По словам Холопова, распространение коронавируса будет продолжаться, пока все жители Калужской области не вакцинируются либо не переболеют. Врач считает, что это произойдет примерно через год.

Также руководитель «Сосновой рощи» поддержал использование масок детьми в школах.

Холопов считает, что дети являются едва ли не главным разносчиком ковида, при этом сами болеют практически без симптомов.

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