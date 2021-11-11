В Калужской области цены с начала года выросли на 7,2%

В Калужской области инфляция с января по октябрь 2021 года составила 7,2%. Такие данные в четверг, 11 ноября, опубликовал Калугастат.

Этот показатель выше, чем в соседних Орловской и Тульской (по 7%), а также Брянской (6,9%) и Смоленской (6,3%) областях. Данные Москвы и Подмосковья не приводятся.

За последний месяц в калужских магазинах больше всего подорожали куриные яйца (15,5%), картошка (12%), фруктово-ягодные консервы (8,8%), масло (3,1%), мясопродукты (2,8%), молоко и сахар (по 2,3%).

Среди непродовольственных товаров за октябрь в Калуге больше всего подорожали средства связи (3,4%), ювелирные изделия (3,3%), спички и мебель (по 2,9%).

Среди услуг наибольшее подорожание в организациях культуры (10,3%). Посещение ветеринаров подорожало на 2%.

Данные Калугастата по инфляции в Калужской области.

Уважаемые читатели, а как изменились ваши расходы за 2021 год? Расскажите в комментариях!

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