В Калужской области за сутки еще шесть человек умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 914, сообщили в четверг, 11 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 209 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 55 162.

За последние сутки в нашем регионе 214 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 52 074 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2174 человека.

Вакцинированы - 437 784 человека.

По всей России выявлены за сутки 40 759 случаев коронавируса. За весь период - 8 952 472. Выписаны за сутки – 33 156, за весь период – 7 687 317. За последние сутки в стране от ковида умерли 1237 человек, за все время – 251 691.

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