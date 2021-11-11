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Этот день в истории: 11 ноября завершилось Великое стояние на Угре

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.11.2021 09:00 0 678
Этот день в истории: 11 ноября завершилось Великое стояние на Угре

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 ноября.

1480 – Окончание Великого стояние на Угре. Русь освободилась от 240-летнего господства монголо-татарского ига.

1776 – 11.11(31.10) Алексей Петрович Лецкой (1725 — 1800)  был утвержден на должность калужского губернатора, генерал-майор (1777). Он был первым гражданским губернатором Калужского наместничества  (31.10.1776 -28.06.1782).

1821 – родился Федор Михайлович Достоевский (11.11(30.10).1821-1881), русский писатель. Его мать - Мария Федоровна - из купеческой семьи Нечаевых, выходцев из Боровска. Летом 1878 года, после смерти сына, Достоевский поехал в Оптину Пустынь. Многое в романе «Братья Карамазовы» возникло под впечатлением этой поездки.

1845 – в Калугу приехала А.О. Смирнова-Россет. Молодая губернаторша никогда не жила в провинции, и жизнь в Калуге ее смущала. «Калуга, конечно, произведет большой перелом в моей жизни», - писала она Н.В.Гоголю, впоследствии она вспоминала: «Приезд мой в Калугу был новой эрой в моей жизни. Я никогда не была в русской губернии. Сама природа была другая. Из Москвы все едешь в гору по лесным дачам и болотам».

1856 – в Калуге в семье отставного гвардии полковника Владимира Никитича Унковского рождается сын Николай. Воспитание и образование он получил в морском училище в Петербурге и одновременно обучался пению. В 1880 вышел в отставку и с 1885 началась его сценическая карьера. Скончался в 1904 г., похоронен в Калуге на территории Лаврентьевского монастыря.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.11.2021 09:00 0 678
Тэги: история калуги этот день в истории
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